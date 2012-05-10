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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 16:41 BJT

〔表格〕英国3月工业生产较前月下滑0.3%,制造业产出较前月增长0.9%

路透伦敦5月10日电---英国国家统计局周四公布的数据显示:

* 英国3月工业生产较前月下滑0.3%(预估为下滑0.3%),较上年同期下滑2.6%

* 3月制造业产出较前月增长0.9%(预估为增长0.5%),较上年同期下滑0.9%

以下为详细数据,括号内为前值:

工业生产 3月 2月 2月前值 预估值

较上月(%) -0.3 0.4 (0.4) -0.3

较上年同期(%) -2.6 -2.3 (-2.3) -2.6

三个月变动(%) -0.4 -0.5 (-0.5)

制造业产出 3月 2月 2月前值 预估值

较上月(%) 0.9 -1.1 (-1.0) 0.5

较上年同期(%) -0.9 -1.5 (-1.4) -1.3

三个月变动(%) 持平 0.2 (0.2)

(完)

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--编译 李爽; 审校 白云

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