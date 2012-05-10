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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 15:27 BJT

〔俄罗斯利率〕央行宣布维持主要利率不变,指下半年的通胀风险升高

路透莫斯科5月10日电---俄罗斯央行周四宣布维持主要利率不变,指出今年下半年的通胀风险升高,还表示该国经济的总产出接近全部潜能水平.

央行将再融资利率维持在8%,一天期固定回购利率和存款利率也都分别维持在6.25%和4.0%不变.

市场此前普遍预期央行5月会议按兵不动.俄罗斯央行下一次政策会议将在6月上半月举行.(完)

--编译 高琦; 审校 吴云凌

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