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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 13:21 BJT

〔日本数据〕4月服务业景气判断指数降至50.9,因市场震荡和欧债忧虑

路透东京5月10日电---日本内阁府周四公布一项调查显示,4月服务业景气判断指数降至50.9,受累于金融市场震荡及围绕欧债危机的担忧.

这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员,由于这些人员较接近消费者和零售业,被称为"经济观察者".

3月服务业景气判断指数为51.8.

4月展望指数从前月的49.3升至50.9.

内阁府自2001年8月开始编撰该数据.(完)

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--编译 艾茂林;审校 侯向明

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