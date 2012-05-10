〔日本数据〕4月服务业景气判断指数降至50.9,因市场震荡和欧债忧虑

美国金融：华尔街反对银行开展商品投资需留存更多资本金的建议规定

路透2月21日 - 华尔街正在抵制一项有关商品的建议规定，规定要求高盛这样的美国银行业者开展大宗商品相关投资需要留存更多的资本金，一些人认为此举过度严格地限制了银行与商品领域的关联。