〔日本数据〕4月服务业景气判断指数降至50.9,因市场震荡和欧债忧虑

标题新闻：澳洲第四季经季节调整的薪资价格指数较前季上升0.5%，较上年同期升1.9%
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路透东京5月10日电---日本内阁府周四公布一项调查显示,4月服务业景气判断指数降至50.9,受累于金融市场震荡及围绕欧债危机的担忧.
这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员,由于这些人员较接近消费者和零售业,被称为"经济观察者".
3月服务业景气判断指数为51.8.
4月展望指数从前月的49.3升至50.9.
内阁府自2001年8月开始编撰该数据.(完)
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--编译 艾茂林;审校 侯向明
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路透2月21日 - 华尔街正在抵制一项有关商品的建议规定，规定要求高盛这样的美国银行业者开展大宗商品相关投资需要留存更多的资本金，一些人认为此举过度严格地限制了银行与商品领域的关联。
路透悉尼/惠灵顿2月22日 - 澳元兑美元周三持稳，兑欧元和瑞郎则徘徊在接近多月高点的水平，因投资者资金涌向收益率较高的资产。