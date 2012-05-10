《企业看点》--5月10日财务活动报导摘要

标题新闻：澳洲第四季经季节调整的薪资价格指数较前季上升0.5%，较上年同期升1.9%
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路透班加罗尔5月10日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 上海证券报周四援引住建部政策研究中心主任秦虹称,国务院已经明确今年要扩大房产税试点,财政部会同国税总局、住建部已经对重庆、上海两地进行个人住房征收房产税试点的效果展开评估.[ID:nSB1537026]
* 法国世界报周三报导,比利时希望说服法国承担更多授予Dexia(DEXI.BR)的担保.该银行在去年获得900亿欧元纾困担保.报导未援引消息来源.[ID:nL5E8G97KM]
* Economic Times周四引述知情人士称,印度Aditya Birla集团已向在澳洲上市的铁矿石企业Northern Iron Ltd (NFE.AX)提出非约束性收购要约.[ID:nL4E8GA1QH]
* 日经报导,Konica Minolta Holdings Inc (4902.T)已同意从联邦快递(FedEx)(FDX.N)买下Kinko的日本营运部门,收购价约为80亿日圆(1.0057亿美元).[ID:nL4E8G99JM]
* 日经报导,伊藤忠商事(8001.T)和Panasonic(6752.T)将在10月前合并手机销售部门,成立日本第三大移动电话公司.[ID:nL4E8G99GJ]
* 华尔街日报引述知情人士称,投资大亨Nelson Peltz的Trian Fund Management料将公布已经持有企业集团Ingersoll Rand Plc (IR.N)超过7%的股份.[ID:nL4E8G92JM]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 丁琦
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932
路透悉尼/惠灵顿2月22日 - 澳元兑美元周三持稳，兑欧元和瑞郎则徘徊在接近多月高点的水平，因投资者资金涌向收益率较高的资产。