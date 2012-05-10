《企业看点》--5月10日财务活动报导摘要

路透班加罗尔5月10日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 上海证券报周四援引住建部政策研究中心主任秦虹称,国务院已经明确今年要扩大房产税试点,财政部会同国税总局、住建部已经对重庆、上海两地进行个人住房征收房产税试点的效果展开评估.[ID:nSB1537026]

* 法国世界报周三报导,比利时希望说服法国承担更多授予Dexia(DEXI.BR)的担保.该银行在去年获得900亿欧元纾困担保.报导未援引消息来源.[ID:nL5E8G97KM]

* Economic Times周四引述知情人士称,印度Aditya Birla集团已向在澳洲上市的铁矿石企业Northern Iron Ltd (NFE.AX)提出非约束性收购要约.[ID:nL4E8GA1QH]

* 日经报导,Konica Minolta Holdings Inc (4902.T)已同意从联邦快递(FedEx)(FDX.N)买下Kinko的日本营运部门,收购价约为80亿日圆(1.0057亿美元).[ID:nL4E8G99JM]

* 日经报导,伊藤忠商事(8001.T)和Panasonic(6752.T)将在10月前合并手机销售部门,成立日本第三大移动电话公司.[ID:nL4E8G99GJ]

* 华尔街日报引述知情人士称,投资大亨Nelson Peltz的Trian Fund Management料将公布已经持有企业集团Ingersoll Rand Plc (IR.N)超过7%的股份.[ID:nL4E8G92JM]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)