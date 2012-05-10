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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 13:03 BJT

〔标题新闻〕马来西亚4月棕榈油库存下降5.4%至1,848,368吨,降幅低于市场预期的7%--MPOB

注:马来西亚棕榈油局(MPOB).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8GA2VA]

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