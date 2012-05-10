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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 13:31 BJT

〔韩国经济〕近期韩元波动温和,未带来巨大压力--企划财政部长

路透首尔5月10日电---韩国企划财政部长官朴宰完周四表示,近期韩元波动相对温和,不会给该国带来巨大压力.

朴宰完在会议间隙向记者称,近期韩元并未像此前几次危机爆发期间那样大幅波动.

朴宰完还称,政府已采取充足的宏观审慎措施来应对外部冲击.(完)

--编译 许娜;审校 张明钧

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