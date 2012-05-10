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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 13:38 BJT

〔国际油市〕沙特6月对亚洲买家按合约全数供油,与5月持平--消息人士

路透东京/首尔5月10日电---业内消息人士周四表示,在亚洲原油买主奋力寻找可替代伊朗的供油来源之际,全球主要原油出口国沙特(沙乌地)阿拉伯6月将至少向亚洲三家买方按合约全数供应原油.

上述消息人士称,6月供应数量较5月持平.沙特自2009年末以来都按全部合约数量向多数亚洲买方供油.

"我们拿到了按合约全数供油的通知,较5月没有变化,"首尔一家炼厂消息人士称.(完)

--编译 李爽;审校 张若琪

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