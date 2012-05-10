〔日本央行〕央行审议委员白井早由里称不会排除任何政策选项

《全球重要经济事件一览表》--2月22日-3月1日
伦敦--欧洲央行执委普雷特在MNI Connect圆桌会议上做开场演说(1100)；在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的会议上致开幕词(1300)。
路透日本秋田5月10日电---日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四表示,央行不会排除任何政策选项,其并表示,央行需检视每项措施的效益与成本.
被问及购买海外资产是否在日本央行未来政策选项考虑之列时,白井早由里称如果旨在直接影响汇率,这么做就不被当前法律所允许的.
白井早由里是在日本秋田与商业领袖会面后的记者会上,做出上述表述.
自去年4月成为日本央行审议委员以来,曾任国际货币基金组织(IMF)经济学家的白井早由里在投票时立场均与多数委员相同.她被视作对日本经济前景看法较悲观的几位委员之一.
日本央行在4月底透过将公债购买计划规模扩大10兆(万亿)日圆来放宽货币政策,为两个月内第二次放松货币政策,此举旨在展现达到1%通胀新目标的决心.[ID:nSB1514710](完)
--编译 张若琪;审校 张明钧
伦敦--欧洲央行执委普雷特在MNI Connect圆桌会议上做开场演说(1100)；在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的会议上致开幕词(1300)。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透香港2月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，香港特区政府今天成功发售第三批10年期伊斯兰债券，发行金额为10亿美元，收益率为3.132%。这是政府继2014年及2015年后，第三批推出的美元伊斯兰债券。