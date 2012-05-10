〔日本央行〕央行审议委员白井早由里称不会排除任何政策选项

路透日本秋田5月10日电---日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四表示,央行不会排除任何政策选项,其并表示,央行需检视每项措施的效益与成本.

被问及购买海外资产是否在日本央行未来政策选项考虑之列时,白井早由里称如果旨在直接影响汇率,这么做就不被当前法律所允许的.

白井早由里是在日本秋田与商业领袖会面后的记者会上,做出上述表述.

自去年4月成为日本央行审议委员以来,曾任国际货币基金组织(IMF)经济学家的白井早由里在投票时立场均与多数委员相同.她被视作对日本经济前景看法较悲观的几位委员之一.

日本央行在4月底透过将公债购买计划规模扩大10兆(万亿)日圆来放宽货币政策,为两个月内第二次放松货币政策,此举旨在展现达到1%通胀新目标的决心.[ID:nSB1514710](完)