〔企业并购〕日本尔必达称在与美光就其可能投资尔必达一事进行洽谈

路透东京5月10日电---尔必达记忆体周四表示,其在与美光(MU.O)就其可能投资尔必达一事进行洽谈.尔必达已申请破产保护.

尔必达在声明中称,美光赢得谈判洽购该公司的权力.声明证实了本周早些时候一位知情消息人士对路透透露的消息.

尔必达在2月申请破产保护后,一直在寻求投资者支持其重组.(完)