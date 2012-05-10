版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 14:22 BJT

〔日股业绩〕索尼年度净亏损创纪录,但料营业利润将反弹

路透东京5月10日电---日本索尼(6758.T)称:

* 2011/12年度集团营业亏损672.8亿日圆,上年度为盈利1,998.2亿日圆

* 2011/12年度集团净亏4,566.6亿日圆,上年度为亏损2,595.9亿日圆

* 预计2012/13年度集团营业利润为1,800亿日圆,净利料为300亿日圆

* 预计2012/13年度LCD电视销量1,750万台,上一年度为1,960万台

* 假定2012/13年度美元/日圆汇率约为80日圆

* 预计2012/13年度智能手机销量为3,330万部,上一年度为2,250万部. (完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐