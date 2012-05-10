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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 14:30 BJT

〔日股业绩〕索尼第四季集团净亏2,552.1亿日圆,营业亏损14.1亿日圆

路透5月10日电---日本电子大厂索尼(6758.T)周四公布:

*　第四季集团净亏2,552.1亿日圆,上年同期为亏损3,888亿日圆

*　第四季集团营业亏损为14.1亿日圆,上年同期为亏损733.7亿日圆(完)

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