〔澳新汇市〕澳洲就业数据提振澳元全线反弹,但市场风险偏好仍脆弱

路透惠灵顿/悉尼5月10日电---澳元周四全线反弹,之前澳洲公布意外乐观的就业报告,降低对该国大幅降息的预期,但风险偏好仍然脆弱,因欧元区存在不确定性.

澳元兑美元AUD=D4涨0.6%报1.0102,隔夜市场曾跌至四个月低点1.0021.

澳元盘中一度跳涨逾0.005美元至1.0120的高位,因澳洲4月经季节调整的就业人口增加1.55万人,远超过预期,空头部位被轧平.