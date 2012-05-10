《企业看点》--5月10日财务活动报导摘要(更新版)

韩国已公布经济指标--2017/2/22
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
(新增第一则)
路透班加罗尔5月10日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 德国金融时报(Financial Times Deutschland)报导称,德国房地产集团GSWGIBG.DE及集团前股东Whitehall Funds以近10亿欧元(13亿美元)竞购巴克莱(Barclays)(BARC.L)旗下的德国房地产投资组合.
* 上海证券报周四援引住建部政策研究中心主任秦虹称,国务院已经明确今年要扩大房产税试点,财政部会同国税总局、住建部已经对重庆、上海两地进行个人住房征收房产税试点的效果展开评估.[ID:nSB1537026]
* 法国世界报周三报导,比利时希望说服法国承担更多授予Dexia(DEXI.BR)的担保.该银行在去年获得900亿欧元纾困担保.报导未援引消息来源.[ID:nL5E8G97KM]
* Economic Times周四引述知情人士称,印度Aditya Birla集团已向在澳洲上市的铁矿石企业Northern Iron Ltd (NFE.AX)提出非约束性收购要约.[ID:nL4E8GA1QH]
* 日经报导,Konica Minolta Holdings Inc (4902.T)已同意从联邦快递(FedEx)(FDX.N)买下Kinko的日本营运部门,收购价约为80亿日圆(1.0057亿美元).[ID:nL4E8G99JM]
* 日经报导,伊藤忠商事(8001.T)和Panasonic(6752.T)将在10月前合并手机销售部门,成立日本第三大移动电话公司.[ID:nL4E8G99GJ]
* 华尔街日报引述知情人士称,投资大亨Nelson Peltz的Trian Fund Management料将公布已经持有企业集团Ingersoll Rand Plc (IR.N)超过7%的股份.[ID:nL4E8G92JM]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 李爽
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透香港2月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，香港特区政府今天成功发售第三批10年期伊斯兰债券，发行金额为10亿美元，收益率为3.132%。这是政府继2014年及2015年后，第三批推出的美元伊斯兰债券。
路透2月22日 - 金价周三持坚，上日一度下跌达1%。投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布会议记录，以寻找升息时间点的线索。