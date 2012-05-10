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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 14:19 BJT

〔日本股市〕在动荡交投中收低,澳洲数据强劲但中国数据疲弱

路透东京5月10日电---日股日经指数周四收跌0.4%,此前在平盘上下波动;澳洲就业数据表现强劲的影响,被中国贸易数据疲弱及欧元区动荡忧虑所抵消.

日经指数.N225收报9,009.65点.东证股价指数.TOPX小幅收跌0.1%,报765.42点.(完)

--编译 许娜;审校 龚芳

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

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