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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 14:28 BJT

〔东京美债〕公债价格持稳,关注30年期公债标售

路透东京5月10日电---美国公债价格周四在亚洲市场持稳,在指标公债收益率上日短暂跌破1.8%的关键阻力位后稍事歇息.投资者静候欧洲形势最新进展以及30年期公债的标售.

美国财政部周四将标售160亿美元30年期公债,本周标债规模累计达到720亿美元.

"本周标债过程中,收益率没有太大变化,因为欧债疑虑比供需环境的影响更大,抑制公债收益率大幅上扬,"日本一资产管理公司固定收益基金经理表示.

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