〔东京美债〕公债价格持稳,关注30年期公债标售

韩国已公布经济指标--2017/2/22
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透东京5月10日电---美国公债价格周四在亚洲市场持稳,在指标公债收益率上日短暂跌破1.8%的关键阻力位后稍事歇息.投资者静候欧洲形势最新进展以及30年期公债的标售.
美国财政部周四将标售160亿美元30年期公债,本周标债规模累计达到720亿美元.
"本周标债过程中,收益率没有太大变化,因为欧债疑虑比供需环境的影响更大,抑制公债收益率大幅上扬,"日本一资产管理公司固定收益基金经理表示.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透香港2月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，香港特区政府今天成功发售第三批10年期伊斯兰债券，发行金额为10亿美元，收益率为3.132%。这是政府继2014年及2015年后，第三批推出的美元伊斯兰债券。
路透2月22日 - 金价周三持坚，上日一度下跌达1%。投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布会议记录，以寻找升息时间点的线索。