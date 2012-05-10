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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 14:30 BJT

〔韩国股市〕受中国疲弱数据和欧债忧虑打压下跌,收在三个半月低点

路透首尔5月10日电---韩国股市周四录得三个半月收盘低点,受逊于预期的中国贸易数据和对欧元区的担忧打压.不过技术性支撑限制了一些跌势.

电讯类股表现逊色,LG UPlus(032640.KS)重挫4.6%,KT Corp(030200.KS)下跌1.6%.

韩国股市综合股价指数.KS11收低0.27%,报1,944.93点.(完)

--编译 吴云凌;审校 李爽

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