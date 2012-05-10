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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 14:31 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元脱离低点,希腊政局令人担忧

路透苏黎世5月10日电---希腊政治僵局引发的忧虑周四令欧元承压,投资者的避险情绪高涨,推高瑞郎兑美元.

欧元兑美元周四跌至近三个半月低点,因希腊重新选举的可能性增加.

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