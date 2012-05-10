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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 14:48 BJT

〔法国经济〕法国央行预计第二季经济停滞不前

路透巴黎5月10日电---法国央行周四公布报告称,第二季法国经济持平稳定,相关指标预示服务业和工业均出现微幅减速.

该预估是法国央行对第二季的首次估计.

法国第一季国内生产总值(GDP)初值订于5月15日公布.

法国央行预计,未来数月工业活动料略有萎缩,服务业料温和放缓.(完)

--编译 丁琦;审校 沈以文

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