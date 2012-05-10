〔中国股市〕沪综指缩量微幅收升,贸易数据不佳令大盘欲振乏力

路透北京5月10日电---中国股市沪综指周四缩量微幅收升,隔夜美股继续下跌,且国内4月份贸易数据大幅逊于预期,令大盘欲振乏力.分析人士称,虽然多方在2,400点一线极力护盘,但短线天平已倾向空方,量能持续萎缩亦显示市场观望气氛抬头,料大盘将维持调整.

沪综指.SSEC收报2,410.230点,涨1.643点或0.07%;上日该股指创逾一个月最大单日跌幅.今日上海A股成交额继续缩至808亿元人民币,上交易日为992亿元.

华西证券分析师毛胜表示,在周边市场走势疲弱,且国内经济难有明显好转情况下,市场努力寻找补涨板块,多空双方激烈争夺加剧今日盘中震荡格局.

"但短期市场将处于弱平衡格局,或适当回落,不过60天均线2,385点支撑较强."他并预计.

中国海关周四公布,4月中国出口同比增速降至4.9%,进口增速大幅降至0.3%,远逊于市场预期;进口尤其疲弱致贸易顺差较上月急剧扩大,至184.2亿美元.数据加剧市场对中国经济增长放慢的担忧.

生物医药、电器等消费类成为周四盘中热点板块,广州药业(600332.SS)收升6.54%,报17.28元.

沪深300指数5月合约CIFK2尾盘报2,664.4点,跌0.04%,成交量为230,773手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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