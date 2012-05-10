〔中国股市〕沪综指缩量微幅收升,贸易数据不佳令大盘欲振乏力

《全球重要经济事件一览表》--2月22日-3月1日
伦敦--欧洲央行执委普雷特在MNI Connect圆桌会议上做开场演说(1100)；在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的会议上致开幕词(1300)。
路透北京5月10日电---中国股市沪综指周四缩量微幅收升,隔夜美股继续下跌,且国内4月份贸易数据大幅逊于预期,令大盘欲振乏力.分析人士称,虽然多方在2,400点一线极力护盘,但短线天平已倾向空方,量能持续萎缩亦显示市场观望气氛抬头,料大盘将维持调整.
沪综指.SSEC收报2,410.230点,涨1.643点或0.07%;上日该股指创逾一个月最大单日跌幅.今日上海A股成交额继续缩至808亿元人民币,上交易日为992亿元.
华西证券分析师毛胜表示,在周边市场走势疲弱,且国内经济难有明显好转情况下,市场努力寻找补涨板块,多空双方激烈争夺加剧今日盘中震荡格局.
"但短期市场将处于弱平衡格局,或适当回落,不过60天均线2,385点支撑较强."他并预计.
中国海关周四公布,4月中国出口同比增速降至4.9%,进口增速大幅降至0.3%,远逊于市场预期;进口尤其疲弱致贸易顺差较上月急剧扩大,至184.2亿美元.数据加剧市场对中国经济增长放慢的担忧.
生物医药、电器等消费类成为周四盘中热点板块,广州药业(600332.SS)收升6.54%,报17.28元.
沪深300指数5月合约CIFK2尾盘报2,664.4点,跌0.04%,成交量为230,773手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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中国融资融券 [.SSCN]
伦敦--欧洲央行执委普雷特在MNI Connect圆桌会议上做开场演说(1100)；在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的会议上致开幕词(1300)。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透香港2月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，香港特区政府今天成功发售第三批10年期伊斯兰债券，发行金额为10亿美元，收益率为3.132%。这是政府继2014年及2015年后，第三批推出的美元伊斯兰债券。