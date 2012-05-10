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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 15:06 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌破113美元,受中国贸易数据远逊预期影响

路透新加坡5月10日电---布兰特原油期货周四跌至113美元下方,此前公布的中国贸易数据逊于预期,加剧市场对中国能源需求的担忧,中国是全球第二大石油消费国.

政府数据显示,中国4月出口同比增速降至4.9%,进口增速大幅降至0.3%,远逊于市场预期.[ID:nSB1537740]

美国原油库存出现增加迹象,亦打压油价,不过美国精炼燃料油库存减少,则缓解了一些油价下跌压力.

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