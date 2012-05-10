〔国际油市〕布兰特原油跌破113美元,受中国贸易数据远逊预期影响

韩国已公布经济指标--2017/2/22
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透新加坡5月10日电---布兰特原油期货周四跌至113美元下方,此前公布的中国贸易数据逊于预期,加剧市场对中国能源需求的担忧,中国是全球第二大石油消费国.
政府数据显示,中国4月出口同比增速降至4.9%,进口增速大幅降至0.3%,远逊于市场预期.[ID:nSB1537740]
美国原油库存出现增加迹象,亦打压油价,不过美国精炼燃料油库存减少,则缓解了一些油价下跌压力.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透香港2月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，香港特区政府今天成功发售第三批10年期伊斯兰债券，发行金额为10亿美元，收益率为3.132%。这是政府继2014年及2015年后，第三批推出的美元伊斯兰债券。
路透2月22日 - 金价周三持坚，上日一度下跌达1%。投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布会议记录，以寻找升息时间点的线索。