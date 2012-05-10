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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 15:21 BJT

〔中国农业〕中国将在东北地区投放250万吨国储大豆--行业消息人士

路透北京5月10日电---业内消息人士周四表示,中国将主要在东北地区面向压榨厂商投放250万吨国储大豆,以消化政府的旧作库存.

消息人士预计,此次释储对进口的影响较小,因东北大豆压榨厂商只以国产大豆为原料榨油.

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