版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 15:25 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元仍有下探三个半月低位的风险

0708GMT---欧元兑美元EUR=跌0.3%至1.2961美元,仍有下探三个半月低位1.29115的风险,因市场忧虑希腊政局不确定性以及西班牙的债务和银行业问题,此前西班牙第四大银行不得不接受政府救援.

欧元兑日圆EURJPY=跌0.6%至103.20日圆,接近12周低点102.76.欧元兑英镑亦跌0.25%至0.8024,隔夜曾触及三年半低位0.8001.英国央行和挪威央行今日稍后将公布政策决议.(完)

--编译 石冠兰; 审校 白云

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐