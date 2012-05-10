《外汇动态》欧洲开盘:欧元仍有下探三个半月低位的风险

韩国已公布经济指标--2017/2/22
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
0708GMT---欧元兑美元EUR=跌0.3%至1.2961美元,仍有下探三个半月低位1.29115的风险,因市场忧虑希腊政局不确定性以及西班牙的债务和银行业问题,此前西班牙第四大银行不得不接受政府救援.
欧元兑日圆EURJPY=跌0.6%至103.20日圆,接近12周低点102.76.欧元兑英镑亦跌0.25%至0.8024,隔夜曾触及三年半低位0.8001.英国央行和挪威央行今日稍后将公布政策决议.(完)
--编译 石冠兰; 审校 白云
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路透香港2月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，香港特区政府今天成功发售第三批10年期伊斯兰债券，发行金额为10亿美元，收益率为3.132%。这是政府继2014年及2015年后，第三批推出的美元伊斯兰债券。
路透2月22日 - 金价周三持坚，上日一度下跌达1%。投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布会议记录，以寻找升息时间点的线索。