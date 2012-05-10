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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 15:32 BJT

〔欧洲汇市〕英镑贸易加权指数升至近三年高位--英国央行数据

路透伦敦5月10日电---英镑贸易加权指数=GBP周四升至近三年高位,受英镑兑欧元的强劲涨势所提振,因投资者担心希腊政局的不稳定将令欧债危机恶化.

根据英国央行数据,英镑贸易加权指数升至84.1,为2009年8月以来最高.此前,欧元/英镑在亚洲时段触及三年半低位0.8001英镑.(完)

--编译 高琦; 审校 吴云凌

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