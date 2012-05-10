〔互联网产业〕中国支付宝通过证监会审批,将拿到基金第三方支付牌照--消息

《全球重要经济事件一览表》--2月22日-3月1日
伦敦--欧洲央行执委普雷特在MNI Connect圆桌会议上做开场演说(1100)；在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的会议上致开幕词(1300)。
路透北京5月10日电---两位消息人士周四透露,中国第三方支付平台--支付宝已通过证监会审批,将获得基金第三方支付牌照.
一位接近监管层人士对路透表示,"证监会已批了支付宝网上基金销售支付牌照,周五即将下发."
业内人士表示,资本市场不景气、新基金销售低迷的双重影响下,基金公司也寄希望于更多的销售渠道,渴望与第三方支付企业合作,以带来更多客户资源.
去年10月证监会对第三方基金销售平台进行开闸,汇付数据、通联支付、银联支付、易宝支付4家机构陆续获得基金第三方支付资格.
支付宝公司成立于2004年,用户覆盖了整个C2C(个人对个人)、B2C及B2B(企业对企业)领域,根据其官方网站数据显示,截至2011年末,公司注册用户已突破6.5亿.
支付宝的母公司--阿里巴巴集团是中国最大的电子商务集团,集团旗下B2B业务分支--阿里巴巴1688.HK已在香港上市.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 屈桂娟
伦敦--欧洲央行执委普雷特在MNI Connect圆桌会议上做开场演说(1100)；在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的会议上致开幕词(1300)。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透香港2月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，香港特区政府今天成功发售第三批10年期伊斯兰债券，发行金额为10亿美元，收益率为3.132%。这是政府继2014年及2015年后，第三批推出的美元伊斯兰债券。