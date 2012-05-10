〔互联网产业〕中国支付宝通过证监会审批,将拿到基金第三方支付牌照--消息

路透北京5月10日电---两位消息人士周四透露,中国第三方支付平台--支付宝已通过证监会审批,将获得基金第三方支付牌照.

一位接近监管层人士对路透表示,"证监会已批了支付宝网上基金销售支付牌照,周五即将下发."

业内人士表示,资本市场不景气、新基金销售低迷的双重影响下,基金公司也寄希望于更多的销售渠道,渴望与第三方支付企业合作,以带来更多客户资源.

去年10月证监会对第三方基金销售平台进行开闸,汇付数据、通联支付、银联支付、易宝支付4家机构陆续获得基金第三方支付资格.

支付宝公司成立于2004年,用户覆盖了整个C2C(个人对个人)、B2C及B2B(企业对企业)领域,根据其官方网站数据显示,截至2011年末,公司注册用户已突破6.5亿.

支付宝的母公司--阿里巴巴集团是中国最大的电子商务集团,集团旗下B2B业务分支--阿里巴巴1688.HK已在香港上市.(完)