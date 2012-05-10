〔日本债市〕公债价格受获利了结影响下滑,但欧洲忧虑令跌势受限

韩国已公布经济指标--2017/2/22
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透东京5月10日电---日本政府公债价格周四受获利了结影响下滑,多数公债收益率(殖利率)上日跌至19个月低位,不过围绕欧洲债务危机的不确定性令跌势受限.
来自国内投资者的需求亦支撑公债价格,此前美国10年期公债收益率US10YT=RR上日短暂跌破1.8%的关键阻力位.
"如果欧元区不稳定,其他地区(公债)收益率下跌,那么国内投资者将资金投放在日本资产上就讲得通,因为持有日债时他们不必担心汇率对冲风险,"日本一资产管理公司的固定收益经理说.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透香港2月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，香港特区政府今天成功发售第三批10年期伊斯兰债券，发行金额为10亿美元，收益率为3.132%。这是政府继2014年及2015年后，第三批推出的美元伊斯兰债券。
路透2月22日 - 金价周三持坚，上日一度下跌达1%。投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布会议记录，以寻找升息时间点的线索。