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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 15:29 BJT

〔日本债市〕公债价格受获利了结影响下滑,但欧洲忧虑令跌势受限

路透东京5月10日电---日本政府公债价格周四受获利了结影响下滑,多数公债收益率(殖利率)上日跌至19个月低位,不过围绕欧洲债务危机的不确定性令跌势受限.

来自国内投资者的需求亦支撑公债价格,此前美国10年期公债收益率US10YT=RR上日短暂跌破1.8%的关键阻力位.

"如果欧元区不稳定,其他地区(公债)收益率下跌,那么国内投资者将资金投放在日本资产上就讲得通,因为持有日债时他们不必担心汇率对冲风险,"日本一资产管理公司的固定收益经理说.

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