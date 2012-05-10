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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 15:57 BJT

〔欧洲政经〕受助国在预算方面应放弃部分主权--ECB管委诺沃特尼

路透维也纳5月10日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周四表示,从欧盟获得救助资金的国家,也应该在制定预方面算对欧盟放弃部分主权.

诺沃特尼还表示,预算整顿计划需要伴之以提振经济增长的措施.

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