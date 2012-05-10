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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 15:35 BJT

〔全球金市〕现货金小升,欧洲债务疑虑未褪人气依旧脆弱

路透新加坡5月10日电---现货金周四小升,扭转连续三日的跌势,因在欧元区国家同意对希腊拨付救助资金之后,对该国资金状况的担心有所缓解,但在该国的政治危机和西班牙银行业脆弱形势面前,市场人气依旧不稳.

过去几日,席卷风险资产的卖潮殃及黄金.这几日发生在希腊的政治僵局有可能置该国于破产境地,甚至是迫使该国脱离欧元区.

不过欧元区政府还是决定拨付52亿欧元救助资金给希腊,令投资者稍感宽慰.

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