〔全球金市〕现货金小升,欧洲债务疑虑未褪人气依旧脆弱

韩国已公布经济指标--2017/2/22
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透新加坡5月10日电---现货金周四小升,扭转连续三日的跌势,因在欧元区国家同意对希腊拨付救助资金之后,对该国资金状况的担心有所缓解,但在该国的政治危机和西班牙银行业脆弱形势面前,市场人气依旧不稳.
过去几日,席卷风险资产的卖潮殃及黄金.这几日发生在希腊的政治僵局有可能置该国于破产境地,甚至是迫使该国脱离欧元区.
不过欧元区政府还是决定拨付52亿欧元救助资金给希腊,令投资者稍感宽慰.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透香港2月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，香港特区政府今天成功发售第三批10年期伊斯兰债券，发行金额为10亿美元，收益率为3.132%。这是政府继2014年及2015年后，第三批推出的美元伊斯兰债券。
路透2月22日 - 金价周三持坚，上日一度下跌达1%。投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布会议记录，以寻找升息时间点的线索。