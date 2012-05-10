〔中国债市〕人民币利率互换明显下跌,市场预期资金成本将低位运行

路透上海5月10日电---中国人民币利率互换(IRS)周四继续下滑.逆回购成为常规调节手段,市场预期资金成本将低位运行,IRS多头受挫.加之中国4月贸易数据疲弱,亦有拖累.IRS整体走跌,下行幅度达5-7个基点(bp).

"(原来)做多的理由是央行推迟降准导致资金价格居高不下,可现在即便不降准资金都已经下来了,逆回购又成了常规手段,这样对多头不是很绝望么."北京一银行交易员称.

一位接近政策制定层的相关人士周四对路透表示,以公开招标方式进行的公开市场逆回购操作,将逐渐取代定向方式的逆回购,并作为中国央行的常规工具经常使用,希望市场尽快适应.[ID:nSH0104509]

他并表示,不佳的4月贸易数据,令市场重燃对经济基本面的担忧,进而加强了短期内管理层将保持宽松调控的预期.

中国海关周四公布,4月中国出口同比增速降至4.9%,进口增速大幅降至0.3%,远逊于市场预期;进口尤其疲弱致贸易顺差较上月急剧扩大,至184.2亿美元.[ID:nSB1537454]

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周盘震荡向下,其中七天及14天期品种跌幅明显.本周公开市场继续逆回购操作,且利率较上周四明显走低,对市场有一定的牵引作用.而国库现金定存的招标,又与上一期定存到期形成对冲.[CN/CN][CN/MMTCN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.3350/3.4483 3.1700/3.2629 3.2014/3.2943 3.3129/3.4086 3.3320/3.5860

周三 3.3857/3.5086 3.2208/3.3092 3.2450/3.3383 3.3350/3.4300 3.3583/3.6200

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变动 -0.0507/-0.0603 -0.0508/-0.0463 -0.0436/-0.0440 -0.0221/-0.0214 -0.0263/-0.0340

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年4月人民币IRS成交的名义本金总额为851.13亿元人民币,较3月的1,903.43亿元减少逾一半.(完)

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

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