《投行看数据》中国贸易数据远逊预期或令政策进一步放松--摩根大通

韩国已公布经济指标--2017/2/22
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透北京5月10日电---在中国公布4月贸易数据大幅逊于市场预期之后,摩根大通发布报告预计,中国政府或将在未来月份中进一步出台放松政策,预计存款准备金率将在5月份再次下调50个基点.
报告并预计,中国明日即将公布的工业生产和消费数据料温和扩张,但固定资产投资则将进一步趋缓.尽管产出和需求增长仍然脆弱,但明日数据很可能显示出经济正在到达底部.
摩根大通表示,明日公布的CPI和信贷数据值得关注.预计4月CPI将小幅回落至3.5%,之后基数效应的影响将更加明显.
"近期市场逆回购操作帮助稳定了市场流动性.但由于未来几周流动性很可能将趋紧,我们预计5月存款准备金率将再次下调50个基点,以确保市场流动性稳定及支持内需",报告分析称.
另外,摩根大通还在报告中指出,房地产持续紧缩将令地产投资进一步趋弱,且一季度中长期贷款数据疲软显示企业投资将维持谨慎观望.
中国海关周四公布,4月中国出口同比增速降至4.9%,进口增速大幅降至0.3%,远逊于市场预期;进口尤其疲弱致贸易顺差较上月急剧扩大,至184.2亿美元.数据加剧市场对中国经济增长放慢的担忧.
国家统计局将于5月11日(周五)发布4月居民消费价格指数(CPI)、工业增加值和社会消费品零售总额等其他经济指标.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
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