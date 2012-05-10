〔韩国汇市〕韩元因欧洲因素跌至1月中期以来最低,公债价格下滑

韩国已公布经济指标--2017/2/22
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透首尔5月10日电---韩元兑美元KRW=周四在国内市场跌至近四个月低位,因市场仍对希腊和西班牙等欧元区问题感到忧虑,打压市场人气.
国内交易结束时,韩元兑美元KRW=KFTC报1,142.5,为1月17日以来的最低位.周三收盘价为1,140.4.
盘中韩元一度低见1,146.0,但好于预期的澳洲就业数据提供了部分支撑.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透香港2月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，香港特区政府今天成功发售第三批10年期伊斯兰债券，发行金额为10亿美元，收益率为3.132%。这是政府继2014年及2015年后，第三批推出的美元伊斯兰债券。
路透2月22日 - 金价周三持坚，上日一度下跌达1%。投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布会议记录，以寻找升息时间点的线索。