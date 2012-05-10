〔韩国汇市〕韩元因欧洲因素跌至1月中期以来最低,公债价格下滑

路透首尔5月10日电---韩元兑美元KRW=周四在国内市场跌至近四个月低位,因市场仍对希腊和西班牙等欧元区问题感到忧虑,打压市场人气.

国内交易结束时,韩元兑美元KRW=KFTC报1,142.5,为1月17日以来的最低位.周三收盘价为1,140.4.