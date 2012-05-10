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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 16:14 BJT

〔欧洲经济〕欧洲央行将在通胀出现时调高利率--执委普雷特

路透维也纳5月10日电---欧洲央行(ECB)执委普雷特周四称,物价出现上涨风险时,欧洲央行将升息,如果危机应对措施加剧通胀压力,央行将撤走这些措施.

"与以前一样,央行管理委员会将保持警惕,控制物价上涨风险,"普雷特在奥地利央行一会议讲话中称.

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