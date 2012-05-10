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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 16:09 BJT

〔印尼央行〕上调一天期至九个月期的货币市场工具利率--央行官员

路透雅加达5月10日电---印尼央行货币研究和政策主管Perry Warjiyo周四表示,央行将上调诸如SBI债券、定期存单等最高期限为九个月的货币市场工具的利率.

但他没有透露上调的幅度.

周四稍早印尼央行连续第三个月维持政策利率在纪录低点5.75%不变,一如市场预期.央行表示,预计未来通胀压力将受到控制,但经济增长略微放缓.(完)

--编译 王洋;审校 沈以文

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