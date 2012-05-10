〔中国新债〕哈尔滨银行下周二将发至多25亿元五年期小企业贷款专项债

路透上海5月10日电---中国哈尔滨银行股份有限公司周四公告称,将于下周二(15日)簿记建档发行不超过25亿元人民币金融债,期限五年,募集资金将专门用于支持小企业贷款业务的开展.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债采取固定利率形式,单利按年度计息,不计复利.发行期限为5月15-16日,5月16日为缴款截止日并开始计息,其清偿顺序等同于商业银行一般负债,先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的无担保金融债券.

该期债的主承销商为瑞信方正证券.据联合资信评估有限公司评定,发行主体信用级别为AA级,本期债券信用级别AA级.

数据显示,2009年至2011年末,哈尔滨银行的资本充足率分别为13.12%、11.57%、13.70%;拨备覆盖率分别是160.67%、191.95%和347.16%.

银监会于去年10月末发布支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的通知,明确专项金融债所对应的单户授信总额500万元(含)以下的小型微型企业贷款,在计算"小型微型企业调整后存贷比"时,可在分子项中予以扣除.[ID:nSB1173830](完)