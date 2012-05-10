〔中国新债〕哈尔滨银行下周二将发至多25亿元五年期小企业贷款专项债

韩国已公布经济指标--2017/2/22
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透上海5月10日电---中国哈尔滨银行股份有限公司周四公告称,将于下周二(15日)簿记建档发行不超过25亿元人民币金融债,期限五年,募集资金将专门用于支持小企业贷款业务的开展.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债采取固定利率形式,单利按年度计息,不计复利.发行期限为5月15-16日,5月16日为缴款截止日并开始计息,其清偿顺序等同于商业银行一般负债,先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的无担保金融债券.
该期债的主承销商为瑞信方正证券.据联合资信评估有限公司评定,发行主体信用级别为AA级,本期债券信用级别AA级.
数据显示,2009年至2011年末,哈尔滨银行的资本充足率分别为13.12%、11.57%、13.70%;拨备覆盖率分别是160.67%、191.95%和347.16%.
银监会于去年10月末发布支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的通知,明确专项金融债所对应的单户授信总额500万元(含)以下的小型微型企业贷款,在计算"小型微型企业调整后存贷比"时,可在分子项中予以扣除.[ID:nSB1173830](完)
--整理 周晓峰; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透香港2月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，香港特区政府今天成功发售第三批10年期伊斯兰债券，发行金额为10亿美元，收益率为3.132%。这是政府继2014年及2015年后，第三批推出的美元伊斯兰债券。
路透2月22日 - 金价周三持坚，上日一度下跌达1%。投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布会议记录，以寻找升息时间点的线索。