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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 16:19 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶微升,但欧洲情势打压市场人气

路透曼谷5月10日电---东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四略微脱离五个月低点,受实货价格支撑,但对欧债危机的疑虑继续打压市场人气.投资者低接买盘提振实货橡胶价格.

TOCOM指标10月期胶合约JRUc6收高1.5日圆至每公斤293.8日圆,未能升穿关键的300日圆水准.

"实货需求帮助支撑胶价,但TOCOM期胶仍承压,因未能冲破300日圆关口,欧债危机疑虑犹存,"一位交易员表示.

上海期货交易所9月期胶合约SNRU2涨125元人民币,收报每吨26,225元.

新加坡SICOM交易所近月6月合约STFM2最新报每公斤350.5美分,涨1.8美分.

周三实货胶价与TOCOM胶价双双回落后,投资者寻求低吸.

交易员称,TOCOM橡胶料在窄幅区间内波动,285日圆为强劲支撑位,300日圆可能是强阻力位.(完)

--编译 李爽;审校 孙茉莉

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