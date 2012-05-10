〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶微升,但欧洲情势打压市场人气

韩国已公布经济指标--2017/2/22
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透曼谷5月10日电---东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四略微脱离五个月低点,受实货价格支撑,但对欧债危机的疑虑继续打压市场人气.投资者低接买盘提振实货橡胶价格.
TOCOM指标10月期胶合约JRUc6收高1.5日圆至每公斤293.8日圆,未能升穿关键的300日圆水准.
"实货需求帮助支撑胶价,但TOCOM期胶仍承压,因未能冲破300日圆关口,欧债危机疑虑犹存,"一位交易员表示.
上海期货交易所9月期胶合约SNRU2涨125元人民币,收报每吨26,225元.
新加坡SICOM交易所近月6月合约STFM2最新报每公斤350.5美分,涨1.8美分.
周三实货胶价与TOCOM胶价双双回落后,投资者寻求低吸.
交易员称,TOCOM橡胶料在窄幅区间内波动,285日圆为强劲支撑位,300日圆可能是强阻力位.(完)
--编译 李爽;审校 孙茉莉
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路透香港2月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，香港特区政府今天成功发售第三批10年期伊斯兰债券，发行金额为10亿美元，收益率为3.132%。这是政府继2014年及2015年后，第三批推出的美元伊斯兰债券。
路透2月22日 - 金价周三持坚，上日一度下跌达1%。投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布会议记录，以寻找升息时间点的线索。