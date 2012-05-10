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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 16:23 BJT

〔欧元区经济〕ECB第二季专业预估机构调查预测今年欧元区GDP萎缩0.2%

路透法兰克福5月10日电---欧洲央行(ECB)周四发布第二季专业预估机构调查,以下为调查结果:

* 欧元区2012年消费者物价调和指数(HICP)增幅为2.3%,第一季估值为1.9%

* 欧元区2013年HICP料成长1.8%,第一季调查估值为1.7%

* 欧元区2012年GDP萎缩0.2%,第一季调查估值为萎0.1%

* 2013年GDP料增1.0%,第一季估值为增长1.1%.(完)

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