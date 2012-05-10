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市场报道 | 2012年 5月 10日 星期四 16:11 BJT

〔标题新闻〕意大利3月工业生产较前月增长0.5%,第一季工业生产较前季下滑2.1%--ISTAT

ISTAT为意大利统计局

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nR1E8DK00H]

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