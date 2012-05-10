路透伦敦5月10日电---以下KBC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:周一,该货币对测试关键的1.2974水准(2月中低点+区间底部),但目前只创出一个小波段低位1.2955,测试遇到支撑而弹回.不过,昨日欧元/美元跌破这一关键的支撑区域.该走势依然在顺利而有序地进行,我们预计此次突破,或有助于考验1.2624的年内低点.因此,我们偏向看空欧元.

美元/日圆:支撑位:79.43日圆(反应低点),其后是79.16(76.05以来反弹的61.8%回档位),以及78.25(此前区间顶部). 阻力位:79.94(短期反应高点),其后是80.24(中期移动均线位)、80.61(反应高点)、81.78(反应高点).该货币对目前处于超卖区域.

欧元/英镑:目前没有任何迹象显示趋势发生逆转.前几周,欧元/英镑跌破0.8222和0.8142英镑的关键支撑位.本周,该货币对跌破0.8068支撑,打开重回0.7700区域(2008年10月低点)的空间.目前我们不逆市操作,持有欧元/英镑空头部位.不过由于我们感到市场的英镑多头持仓很大...若欧元/英镑重新收复中期均线(13天期,目前位于0.8115),将发出首个信号,预示该货币对的压力趋缓.若持续交投于0.8198/0.8222区域(近期高位)上方,将撤销下行警示.

纽约 当日 今年来 2011年

0812GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2941 1.2932 +0.07 -0.03 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.69 79.63 +0.08 +3.57 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 103.14 102.96 +0.17 +3.59 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9280 0.9284 -0.04 -1.02 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6102 1.6131 -0.18 +3.65 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0027 1.0022 +0.05 -1.63 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0087 1.0037 +0.50 -1.35 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7863 0.7832 +0.40 +1.01 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.370 79.910 +0.58 +2.20 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.660 62.370 +0.46 +4.73 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 128.32 128.44 -0.09 +7.35 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2821 1.2809 +0.09 -2.32 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 丁琦; 审校 李爽

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