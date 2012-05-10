〔中国票据市场〕转贴利率下探中趋稳,成本限制下行空间

路透北京5月10日电---中国票据市场转贴利率周四下探中趋稳.市场人士表示,虽然信贷额度和资金情况均利好票据,然在成本的限制下,转贴利率下行的空间正在收窄.

"转贴利率跌啊!额度和资金都不是问题,"上海一大型银行交易员称,"从成本来看,转贴利率已经跌无可跌了."

她进一步表示,纵是在转帖利率水平已被压得很低的情况下,购入票据资产难度仍大,机构多倾向于持有票据在手头,以用足信贷额度;转贴利率能否进一步下探,需视资金利率走势而定.

华南地区一大型银行交易员亦表示,5%左右的转帖利率水平,或已触发支撑.

资金市场一主要指标--上海银行间同业拆放利率(shibor)SHIBOR=六个月期品种SHICNY6MD=今日报在4.9764%.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四震荡向下,其中七天及14天期品种跌幅明显.本周公开市场继续逆回购操作,且利率较上周四明显走低,对市场有一定的牵引作用.而国库现金定存的招标,又与上一期定存到期形成对冲.[CN/CN]

中国证券报月初报导,根据四大国有银行信贷数据推算,4月金融机构信贷规模环比锐减已成定局.市场人士预计,4月新增信贷在7,000亿元人民币左右,环比回落近30%,信贷增速回落折射出信贷需求不足,宽松政策可能提前到来.[ID:nSB1521882]

而据路透调查的25家机构预测中值显示,4月广义货币供应量(M2)和人民币贷款余额增速预计均较上月略有回落,但好于年初1-2月的低迷水平.而人民币新增贷款料亦回落至8,000亿元附近,在3月冲高后渐趋平静.[CN-CPOLL-ECI]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

-------------------------------------------------------

今日 5.3012/5.0630 5.5338/5.2683 6.4680/5.9424

上日 5.3243/5.0755 5.5551/5.2868 6.4680/5.9424

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变动 -2.31bp/-1.25bp -2.13bp/-1.85bp 0bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价续跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.7591%,与上日的4.7618%续跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.0850/3.0323 3.1524/3.0994

上日 3.0890/3.0393 3.1500/3.0940

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴

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