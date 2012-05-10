《国际主要央行公开市场操作一览》--5月10日

路透上海5月10日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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5/3 买入公债 18.33 02/15/2036 - 02/15/2042

5/4 卖出公债 -86.40 08/15/2012 - 02/28/2013

5/7 买入公债 18.32 02/15/2036 - 02/15/2042

5/8 买入公债 47.33 05/15/2018 - 02/15/2020

5/9 买入通膨保值公债 13.28 07/15/2018 - 02/15/2042

《本周主要新闻》

--美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔称,美联储(FED)应考虑最早于今年调升利率,而克利夫兰联储总裁皮亚纳尔托则警告,按目前增长速度,美国经济将需要几年时间才能重新实现充分就业.两位联储总裁的看法相左表明,美联储在近零利率应该维持久的问题上存在分歧,而就业前景是争论的核心所在.[ID:nSB1536576]

--纽约联储总裁杜德利表示,全球政策制定者应效仿美联储设定新通胀目标此类的做法,以加强跨国政策协调并稳定经济.他指出,设定通胀目标是朝着提高透明度迈出的积极一步,能帮助美国以外的决策者在当今互相联系的世界中预测经济和金融政策的影响.[ID:nSB1532650]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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5/8 七天期反向交易 392.87 1.00%(固定利率)

35天期反向交易 129.88 1.00%(固定利率)

七天期定期存款 -2,140.00 0.26%

5/9 七天期反向交易 3.26亿美元 0.65%(固定利率)

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)官员将要求其采取更多行动支持欧元区的压力顶了回去,市场对希腊初步选举结果感到紧张不安,但这仍远未达到央行采取新政策行动的门槛.法国当选总统奥朗德曾呼吁欧洲央行,通过欧元区抒困基金向有困难的成员国提供贷款.而这等于让央行给国家注资,是德国央行坚决反对的做法.

--ECB总裁德拉吉敦促欧元区政府,在加强财政纪律的同时,赶紧就经济成长策略达成共识.但他并未给出任何该央行将采取更多措施来缓解民众经济忧虑的暗示.德拉吉称,欧洲央行货币政策是"宽松的",旨在支持欧元区经济.此前该央行决定维持指标利率在1.0%的纪录低点不变[ID:nSB1525574].

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 34,580

上周三 35,590

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当期变化 -1,010

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行审议委员白井早由里称,央行正密切关注汇率在内的市场波动,日本经济复苏的前景依然不确定.她对企业界领袖发表演说时称,"全球投资者的风险胃口略有恢复,股市上涨,日圆兑美元和欧元较去年底水准走软.但全球金融形势发展依然存在变数,因此我们需要继续密切关注包括汇率在内的市场动向."[ID:nSB1536736]

--日本央行会议记录显示,央行委员在4月9-10日会议同意货币政策按兵不动,认为他们应该要观察央行2月宽松举措的效果.记录还显示,有迹象表明央行承受着采取行动的巨大政治压力,参加4月会议的一位政府代表呼吁日本央行继续采取积极大胆的货币政策举措,因经济面临下滑压力.[ID:nSB1528970]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行2,274亿台币存单,相较存单到期金额2,228亿,存单发行余额增加46亿.[ID:nST0457826]

--台湾央行周二公布,当日共发行693亿台币存单,相较存单到期金额231亿,存单发行余额增加462亿.[ID:nST0457274]

--台湾央行周一公布,当日共发行4,639亿台币存单,相较存单到期金额5,136.5亿,存单发行余额减少497.5亿.[ID:nST0456796](完)

--整理 边竞; 审校 李宏薇

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]