〔中国债市〕资金面持续转暖推现券收益率普跌,关注明日经济数据

韩国已公布经济指标--2017/2/22
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透上海5月10日电---中国银行间债市周四现券收益率普跌,央行公开市场本周继续进行逆回购操作,令资金预期不断向好,回购利率因此持续回落,个券呈全面开花,短券收益率仍降幅居前.
交易员指出,市场明日将关注即将的公布4月居民消费价格指数(CPI)等经济数据,如果数据没有明显的超预期,资金面变化仍是影响近期走势的决定因素.
"(期限)越短(的现券收益率)下的越明显,本来钱就很多,又做了逆回购,流动性更宽了,"上海一银行交易员称.
央行公告称,今日公开市场进行的240亿元人民币七天期逆回购操作中标利率为3.30%,低于上周七天期逆回购3.53%的中标利率,较同期二级市场质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS略高.[CN/MMTCN]
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四震荡向下,其中七天及14天期品种跌幅明显.本周公开市场继续逆回购操作,且利率较上周四明显走低,对市场有一定的牵引作用.而国库现金定存的招标,又与上一期定存到期形成对冲.[CN/CN]
剩余期限0.68年的固息国债120001券最新成交对应收益率CN120001=CFXS为2.71%,上日收报2.76%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.3731 3.2327
上日 2.4005 3.3314
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.2390/3.1900
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8578/2.8028
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.4670/3.4129(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 边竞; 审校 黄凯
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路透香港2月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，香港特区政府今天成功发售第三批10年期伊斯兰债券，发行金额为10亿美元，收益率为3.132%。这是政府继2014年及2015年后，第三批推出的美元伊斯兰债券。
路透2月22日 - 金价周三持坚，上日一度下跌达1%。投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布会议记录，以寻找升息时间点的线索。