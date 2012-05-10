〔中国债市〕资金面持续转暖推现券收益率普跌,关注明日经济数据

路透上海5月10日电---中国银行间债市周四现券收益率普跌,央行公开市场本周继续进行逆回购操作,令资金预期不断向好,回购利率因此持续回落,个券呈全面开花,短券收益率仍降幅居前.

交易员指出,市场明日将关注即将的公布4月居民消费价格指数(CPI)等经济数据,如果数据没有明显的超预期,资金面变化仍是影响近期走势的决定因素.

"(期限)越短(的现券收益率)下的越明显,本来钱就很多,又做了逆回购,流动性更宽了,"上海一银行交易员称.

央行公告称,今日公开市场进行的240亿元人民币七天期逆回购操作中标利率为3.30%,低于上周七天期逆回购3.53%的中标利率,较同期二级市场质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS略高.[CN/MMTCN]

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四震荡向下,其中七天及14天期品种跌幅明显.本周公开市场继续逆回购操作,且利率较上周四明显走低,对市场有一定的牵引作用.而国库现金定存的招标,又与上一期定存到期形成对冲.[CN/CN]

剩余期限0.68年的固息国债120001券最新成交对应收益率CN120001=CFXS为2.71%,上日收报2.76%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.3731 3.2327

上日 2.4005 3.3314

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.2390/3.1900

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8578/2.8028

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.4670/3.4129(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

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--发稿 边竞; 审校 黄凯

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