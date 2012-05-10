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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 16:34 BJT

〔金属期市〕期铜反弹脱离三周低点,欧元区疑虑限制涨幅

路透上海5月10日电---期铜周四上涨,从昨日触及的三周低点反弹,因部分中国投资者逢低回补空仓和补充库存.

不过涨势亦将受限,因中国进出口数据意外疲弱,引燃人们对中国经济增长前景的担忧,此外欧元区政经问题亦令人困扰.

在中国公布4月消费者物价指数(CPI),工业产出和零售销售等主要数据前,投资者以心存戒慎.

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