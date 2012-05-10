《外汇动态》虽然澳元反弹,但澳元多头亦需小心

0810GMT--虽然澳洲4月就业增幅高于预期,令投资者解除澳元AUD=空头部位,但是据称挂在1.0130-40的卖盘应会成为一道很难逾越的障碍.

澳元多头亦应避免过度仰赖中国贸易顺差增长作为持有多头部位的依据,否则就可能吃亏.中国4月之所以整体上录得贸易顺差,是因为4月进口同比仅增长了0.3%.在中国出口市场的许多方面仍浮现经济脆弱性的情况下,国内需求低迷的迹象几乎没有描绘出一幅乐观的前景.