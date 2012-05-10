〔欧洲经济〕ECB管委诺沃特尼称,现在不是退出紧急举措的时候

企业并购：中国买家将在3月3日完成对AC米兰俱乐部的收购交易--消息
路透米兰2月21日 - 两名消息人士周二透露，中国一财团收购意大利足坛名门AC米兰俱乐部的交易将在3月3日完成。这将是中国对欧洲俱乐部规模最大的一笔投资。
路透维也纳5月10日电---欧洲央行(ECB)管委诺沃特尼周四表示,"退出选项一直在我们的考虑范围内,我们拥有收紧政策的可用弹药",现在不是欧洲央行退出紧急举措的时候.
欧洲央行执委普雷特说,欧洲央行一直在关注包括汇率在内的所有动向,以确保物价稳定.(完)
路透米兰2月21日 - 两名消息人士周二透露，中国一财团收购意大利足坛名门AC米兰俱乐部的交易将在3月3日完成。这将是中国对欧洲俱乐部规模最大的一笔投资。
路透上海2月22日 - 中国股市沪综指周二收升0.41%。沪深证交所融资融券余额当日上 升13.3亿元人民币；两市两融余额为9,007.8亿元，续创逾一个月高点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 2/21 5,263.3 3,744.5 9,007.8 13.3 3,253.33 2/20 5,256.6 3,737.9 8,994.5 49.3 3,239.96 2/17 5,217.6 3,727.6 8,945.
================== 今日重要政经消息================= 2月22日（周三） 公布2016年第四季及全年GDP。 信和置业公布中期业绩。 安踏体育公布全年业绩。 堡狮龙公布中期业绩。 11:00 香港财政司司长发表2017-18年度财政预算案。 14:30 华融投资股份股东特别大会。 15:00 希慎兴业公布全年业绩发布会。 15:30 新世界发展中期业绩记者会。 16:45 思捷环球中期业绩记者会。 ================== 近期重要政经消息================= 2月23日（周四） 玖龙纸业公布中期业绩。 时计宝公布中期业绩。 哈萨克矿业公布全年业绩。 有线宽频公布全年业绩。 IMAX CHINA公布全年业绩。 江南布衣公布中期业绩。 09:0