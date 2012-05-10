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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 17:58 BJT

〔欧洲经济〕ECB管委诺沃特尼称,现在不是退出紧急举措的时候

路透维也纳5月10日电---欧洲央行(ECB)管委诺沃特尼周四表示,"退出选项一直在我们的考虑范围内,我们拥有收紧政策的可用弹药",现在不是欧洲央行退出紧急举措的时候.

欧洲央行执委普雷特说,欧洲央行一直在关注包括汇率在内的所有动向,以确保物价稳定.(完)

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