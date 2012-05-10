〔日本股市〕日经指数跌向9,000点关口,在振荡交投中收低(更新版)

韩国已公布经济指标--2017/2/22
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
(新增细节)
路透东京5月10日电---日股日经指数周四收跌0.4%,此前在平盘上下波动.中国贸易数据疲软及欧元区局势不稳定可能进一步拖累全球增长的忧虑抵消逢低承接买盘的提振作用.
"日经指数跌穿9,000点后,逢低承接买盘提供支撑,但投资者是在试探性买入,缺乏坚定信心,"三菱UFJ摩根士丹利的资深投资策略师藤户则弘称.
丰田汽车(7203.T)在活跃交投中涨0.8%,此前公司公布的业绩良好,丰田股价上涨和公共事业类股.IEPNG.T的稳健表现帮助日经指数缩减跌幅.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透香港2月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，香港特区政府今天成功发售第三批10年期伊斯兰债券，发行金额为10亿美元，收益率为3.132%。这是政府继2014年及2015年后，第三批推出的美元伊斯兰债券。
路透2月22日 - 金价周三持坚，上日一度下跌达1%。投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布会议记录，以寻找升息时间点的线索。