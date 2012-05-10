〔日本股市〕日经指数跌向9,000点关口,在振荡交投中收低(更新版)

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路透东京5月10日电---日股日经指数周四收跌0.4%,此前在平盘上下波动.中国贸易数据疲软及欧元区局势不稳定可能进一步拖累全球增长的忧虑抵消逢低承接买盘的提振作用.

"日经指数跌穿9,000点后,逢低承接买盘提供支撑,但投资者是在试探性买入,缺乏坚定信心,"三菱UFJ摩根士丹利的资深投资策略师藤户则弘称.

丰田汽车(7203.T)在活跃交投中涨0.8%,此前公司公布的业绩良好,丰田股价上涨和公共事业类股.IEPNG.T的稳健表现帮助日经指数缩减跌幅.

日经指数.N225收报9,009.65点.东证股价指数.TOPX小幅收跌0.1%,报765.42点.