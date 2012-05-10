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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 17:09 BJT

〔新兴汇市〕印度卢比和坡元上涨,欧洲相关忧虑打压其它新兴亚币

路透新加坡5月10日电---印度卢比周四领涨新兴亚洲货币,此前印度央行采取有力监管措施支撑卢比,坡元亦在干预预期带动下上涨.

印度央行加强对出口商获利的监管规定,要求出口商将外币持有量减半,这实际相当于迫使他们买入卢比.INR=D2

印度央行还允许银行日内持有相当于可用净头寸上限五倍的未结头寸,此举旨在改善流动性.

这些措施扶助印度卢比/美元跳涨1.6%,但鉴于印度经常帐赤字扩大,市场认为这些都是临时性措施,卢比因此回吐部分涨幅.

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