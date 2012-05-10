〔新兴汇市〕印度卢比和坡元上涨,欧洲相关忧虑打压其它新兴亚币

韩国已公布经济指标--2017/2/22
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透新加坡5月10日电---印度卢比周四领涨新兴亚洲货币,此前印度央行采取有力监管措施支撑卢比,坡元亦在干预预期带动下上涨.
印度央行加强对出口商获利的监管规定,要求出口商将外币持有量减半,这实际相当于迫使他们买入卢比.INR=D2
印度央行还允许银行日内持有相当于可用净头寸上限五倍的未结头寸,此举旨在改善流动性.
这些措施扶助印度卢比/美元跳涨1.6%,但鉴于印度经常帐赤字扩大,市场认为这些都是临时性措施,卢比因此回吐部分涨幅.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透香港2月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，香港特区政府今天成功发售第三批10年期伊斯兰债券，发行金额为10亿美元，收益率为3.132%。这是政府继2014年及2015年后，第三批推出的美元伊斯兰债券。
路透2月22日 - 金价周三持坚，上日一度下跌达1%。投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布会议记录，以寻找升息时间点的线索。