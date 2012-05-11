《即时观点7》中国4月工业增加值录得近三年最低增速,经济疲弱不容乐观

路透北京5月11日电---中国国家统计局周五公布,4月工业增加值,固定资产投资和消费品零售额同比增速均较前月水平下降并低于预期,其中工业增加值录得近三年最低增速.

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主要数据:

--4月社会消费品零售总额同比增长14.1%(路透调查中值为15.2%),上月为15.2.

--1-4月固定资产投资同比增长20.2%(路透调查中值为20.5%),前3个月为20.9.

--4月规模以上工业增加值同比增长9.3%(路透调查中值为12.0%),上月为11.9.

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以下为市场人士的评论:

--东方汇理银行驻香港经济学家 Dariusz Kowalczyk:

昨天的出口数据已经很弱,今天国内需求数字也让人十分失望.零售额同比增幅跌到六年低位的14.1%,说明家庭消费正趋于疲软.

这些数据也说明二季度起中国经济已进一步减速,所有民间部门的需求都较弱.这也增加了同时在财政政策和货币政策两方面出台刺激措施的压力.

尤其是考虑到当前通胀率较低,我们认为有空间也有需求来放松政策.现在看来,下调存款准备金率的可能性已经很高了,(同时)降息的可能性也在上升.数据对于人民币汇率利空,在离岸市场中会走软,并给人民币利率互换带来更大的下行压力.

--国海证券宏观分析师 邹璐:

投资基本符合预期,消费和工业增加值则低于预期.投资继续回落,主要是房地产回落较快,而制造业投资和基建投资较平稳.消费有所回落,其中必需品保持相对平稳,主要是耐用品增速有所回落,如家电类、家具、建筑装潢这些房地产相关行业有所回落,同时汽车类仍维持低速.

工业增加值继续回落是受到投资、消费、出口三大需求继续回落影响,显示目前中国经济仍较为疲弱,且需求不足.

预计财政政策力度将继续有所加大,但货币政策方面,虽然物价符合预期,且上半年回落趋势确定.但在外围可能继续宽松及国内成本上行压力下,预计下半年物价仍具有上行压力.因此,货币政策料仍是适度宽松中相对谨慎,可能难以期望过多.

--招商证券研究发展中心宏观经济研究主管 谢亚轩:

工业增加值比我们预期的略低,说明经济仍在筑底阶段,另外也跟4月的季节性因素有一定关系,4月假期较多.信贷投放加快始于3月,传递到终端仍需要一定时间.从快到慢的三个层面来看,最快的层面是复工和新项目的审批,和政策导向有关;第二个层面要体现在信贷上,如果要按照全年接近8万亿的增速,二季度信贷要接近2.4万亿.若月均8,000亿左右,这个信贷增速是可以支持经济稳步回升;第三个层面才是包括工业增加值在内的同步指标,都要在信贷形成需求后才会有更明显的回升.第一层面的政策变化已经体现,若考虑一季度信贷情况,接下来资金问题也不大.

央行政策主基调仍是微调,除逆回购之外,从最新外汇占款数据看,近期不排除降低存款准备金率的可能.

总体而言,对经济仍较乐观,维持对全年经济增长8.1%的预期,同比低点可能出现在二季度.

--法国巴黎银行驻北京经济学家 KEN PENG:

显然这比所有人的预期都要低.工业增加值同比只增长9.3%,已经很能说明问题,显示经济正在加速放缓.这都说明事实上内需已经较弱,需要更多的政策来支持.

--民生证券宏观分析师 郝大明:

4月投资、消费和工业生产同比增速均较3月回落,反映国内需求和经济增长正在下滑.工业增加值下滑幅度较大,房地产投资增速下滑最大,反映出地产调控引起的房地产投资下滑已传导到相关行业.不过,因房价回落有限,预计由高房价引发的调控在短期内难有实质性放松,而由高物价引起的货币调控亦难以大幅放松.因此,预计二季度经济仍将延续下滑趋势,不过下滑幅度有限,经济将继续呈现"软着陆"态势.

预计接下来房地产投资回落将趋缓,非房地产投资增速将继续回升,二季度经济增速将比一季度稍有回落或企稳,三季度经济有望回升.

预计未来政策仍将延续去年四季度以来的预调微调,货币政策缓慢放松,且放松空间不大.

--交通银行研究部高级宏观分析师 唐建伟:

三个数据都不好,特别是工业,让人乐观不起来.经济的底部可能要推迟到二季度出现.

4月的外贸和工业合起来反映了当前中国内外需都疲弱.投资相对好一点,回落幅度尚小.预计二季度的投资会好于一季度.

如果二季度GDP回落到8以下,大家就会比较紧张了.

政策可以进一步预调微调,现在的幅度似乎有些不够.央行可以通过降存准来进一步释放流动性,而银行也可以通过扩大贷款利率下浮程度来支持实体经济.财政政策中结构性减税还有空间,包括支持小微企业的政策等都可以推出.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

数据低于预期,尤其是工业增加值,大幅低于市场预期.进入二季度,国内外需求仍然较为低迷,3月信贷投放猛增,并没有很好的推动资金进入实体经济.无论是投资还是消费需求,均有所回落.

目前的经济走势,与PMI连续向好产生一定背离,如果持续下去,二季度GDP破8的可能性很大.

--中信建投宏观经济分析师 胡艳妮:

固定资产投资、消费、工业增加值的数据都低于预期,表明中国经济及通胀呈双下局面,料二季度经济会出现滞胀局面,未来政策会出现结构性放松,财政政策中会有结构性减税或者加大民生投资的举措.市场有传高层正在商议提振消费措施.

预计4月工业增加值会是全年最低数,有一定季节性因素,表明内需不振.而消费依旧会低迷,前几年优惠政策透支了消费的增长.

市场会普遍下调二季度的经济数据,料二季度投资还是向下,消费和工业增加值会有所反弹但还是趋于弱势.

--华融证券策略分析师 肖波:

工业增加值增速跌至多年未遇的低谷,我们原本预计11.5%见底,而刚刚公布的数据大幅低于预期,从消费来看,结合昨天的进出口数据,需求不足的表现非常明显.

数据表明,调控政策仍然偏紧,经济下滑态势未有改变,我认为央行应适当调整货币政策,包括下调存款准备金率,新增贷款投放,并对计划内的重点项目进行信贷支持.

--申银万国首席宏观经济分析师 李慧勇:

政策放松迫在眉睫,按照工业增加值来看,对应GDP增速应该只有7%左右,远低于今年制定的7.5%增速的底线.预计很快就会政策出台.一方面可能会在货币流动性方面进一步宽松,来缓解企业资金紧张状况,帮助企业度过难关;另一方面还是会通过政府项目来弥补私人投资的不足,水利、高铁、电信、保障房等领域可能还会加快赶工.

1-4月投资累计下降0.7个百分点,当月下降速度非常快,因制造业及房地产领域投资的下行.预计二季度投资总体维持下跌态势,伴随着政府项目加大开工,三季度投资可能企稳回升.

--中国国际经济交流中心研究员 王军: