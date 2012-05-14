现代礼仪：五招助你更自信

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
(本文由路透中文网编译提供)
（本文作者Mary M. Mitchell撰写了多本关于礼仪的书籍，也是高管培训咨询机构The Mitchell Organization的创始人，该机构网站为www.themitchellorganization.com。以下内容仅代表其个人观点。）
路透西雅图5月8日电---自信在字典里的定义是相信自己或有信心、确信。我认为自信就是要自我感觉良好，特别是在面对某件事情时，比如新工作、新任务、业绩考核、与人交往或同事聚会等。
以下几种做法将能有效提升自信。
动一动
这不是说要换一份工作或搬家，而是让身体动起来。走楼梯别坐电梯；去商店时将车停远一些；走路、跑步、骑车、做瑜伽及举重等，尽情地挥洒汗水，这样你会感觉更好。
这样做的本质意义是，当我们感觉更好时，也会变得更加自信。运动能清肺健脑，有助产生更新、更好、更大胆的思想。运动还能增强精力，而精力便是魅力，那么让我们运动起来吧，活力十足的人总会吸引他人。
没有什么比健康更能提升个人的整体形象。定期运动不仅能改善形体，还有助于提升个人魅力。我认为，只有身体健康，你才能看上去更专注且更自信。
我还发现，运动除了增强身体的力量和耐力外，还有助于保持心态平和，发挥个人的创造力。
注重衣着
世界上没有所谓的中性衣着。穿着代表你的决定，反映你的品味、感觉和风格。要记住，我们更多是用眼睛所见来评价他人。如果你穿着失当，周边的同事可能会质疑你是否懂得人情世故，怀疑能否对你寄予厚望。你的上司也很容易得出这样的结论，即你的工作质量会像与你的衣着那样。
考虑工作场合要穿什么时，先要问自己以下这些问题：
* 我是谁？
* 我扮演何种角色？
* 我想被别人如何看待？
* 我在哪儿？
* 我想对哪些人留下好印象？
我们这里并不是讨论时尚潮流，而是说在特定环境下如何让穿着看着更适当。
仪表整洁至关重要，与下面四种地方或人建立关系会确保你不出错。
* 服装店：合身的感觉会让一件价格不高的衣服上身效果很好，但若不合身，即使穿阿玛尼（Armani）也会显得邋遢。
* 干洗店：化学制剂会损坏衣物，因此要去信得过的干洗店，干洗后离开之前要检查自己的衣物。
* 鞋店：我们都会留意别人的鞋子，多数是因为我们通常在紧张时会低头往下看。要保持鞋子干净，外观良好。
* 牙医：干净且灿烂的笑容会让我们对自己的感觉更好。
呼吸
从内心寻找安慰，站立不动也能做到。我们的生活节奏快，每天接受大量信息，工作压力大，导致精神处于紧绷状态。内心决定外在，要是没有办法“走入内心”并集中精力，则会给我们的环境添乱，而非带来和谐。
学着“腹式呼吸”：安静地躺下，双手放在肚子上，深呼吸，让腹部跟随起伏。婴儿就是用这种方式呼吸的，看他们多么自信。当我需要平静并集中精力时，我会随时随地进行腹式呼吸，比如电梯、休息间或人群拥挤的室内。
遵守约定
遵守约定。要准时、并留心。
这利人利己。我们当下的所思所想，决定今后发生的事情。我们把握“当下”而不好高骛远时，则会积极参与并抓住机遇，和我们打交道的人也会感觉到我们的真心实意，这会对我们的私人和业务关系产生极大的影响。
付出与回报
付出才有收获。你若想赢得合作和尊重，就要先给人尊重与合作。如果你想成功，那就先帮助他人成功吧。倘若你想得到更多快乐，那就得先让自己更快乐些。我们在传播自己的正能量时，会创造越来越多的快乐。
敞开胸怀付出，才能得到应有的回报。
当你看到这里时，也许会想“说点有新意的吧，这些我都知道”。
借用我一位老师的话：“我们都知道该做什么，而成功的人则能做到他们所知。”（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
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