现代礼仪：五招助你更自信

(本文由路透中文网编译提供)

（本文作者Mary M. Mitchell撰写了多本关于礼仪的书籍，也是高管培训咨询机构The Mitchell Organization的创始人，该机构网站为www.themitchellorganization.com。以下内容仅代表其个人观点。）

路透西雅图5月8日电---自信在字典里的定义是相信自己或有信心、确信。我认为自信就是要自我感觉良好，特别是在面对某件事情时，比如新工作、新任务、业绩考核、与人交往或同事聚会等。

以下几种做法将能有效提升自信。

动一动

这不是说要换一份工作或搬家，而是让身体动起来。走楼梯别坐电梯；去商店时将车停远一些；走路、跑步、骑车、做瑜伽及举重等，尽情地挥洒汗水，这样你会感觉更好。

这样做的本质意义是，当我们感觉更好时，也会变得更加自信。运动能清肺健脑，有助产生更新、更好、更大胆的思想。运动还能增强精力，而精力便是魅力，那么让我们运动起来吧，活力十足的人总会吸引他人。

没有什么比健康更能提升个人的整体形象。定期运动不仅能改善形体，还有助于提升个人魅力。我认为，只有身体健康，你才能看上去更专注且更自信。

我还发现，运动除了增强身体的力量和耐力外，还有助于保持心态平和，发挥个人的创造力。

注重衣着

世界上没有所谓的中性衣着。穿着代表你的决定，反映你的品味、感觉和风格。要记住，我们更多是用眼睛所见来评价他人。如果你穿着失当，周边的同事可能会质疑你是否懂得人情世故，怀疑能否对你寄予厚望。你的上司也很容易得出这样的结论，即你的工作质量会像与你的衣着那样。

考虑工作场合要穿什么时，先要问自己以下这些问题：

* 我是谁？

* 我扮演何种角色？

* 我想被别人如何看待？

* 我在哪儿？

* 我想对哪些人留下好印象？

我们这里并不是讨论时尚潮流，而是说在特定环境下如何让穿着看着更适当。

仪表整洁至关重要，与下面四种地方或人建立关系会确保你不出错。

* 服装店：合身的感觉会让一件价格不高的衣服上身效果很好，但若不合身，即使穿阿玛尼（Armani）也会显得邋遢。

* 干洗店：化学制剂会损坏衣物，因此要去信得过的干洗店，干洗后离开之前要检查自己的衣物。

* 鞋店：我们都会留意别人的鞋子，多数是因为我们通常在紧张时会低头往下看。要保持鞋子干净，外观良好。

* 牙医：干净且灿烂的笑容会让我们对自己的感觉更好。

呼吸

从内心寻找安慰，站立不动也能做到。我们的生活节奏快，每天接受大量信息，工作压力大，导致精神处于紧绷状态。内心决定外在，要是没有办法“走入内心”并集中精力，则会给我们的环境添乱，而非带来和谐。

学着“腹式呼吸”：安静地躺下，双手放在肚子上，深呼吸，让腹部跟随起伏。婴儿就是用这种方式呼吸的，看他们多么自信。当我需要平静并集中精力时，我会随时随地进行腹式呼吸，比如电梯、休息间或人群拥挤的室内。

遵守约定

遵守约定。要准时、并留心。

这利人利己。我们当下的所思所想，决定今后发生的事情。我们把握“当下”而不好高骛远时，则会积极参与并抓住机遇，和我们打交道的人也会感觉到我们的真心实意，这会对我们的私人和业务关系产生极大的影响。

付出与回报

付出才有收获。你若想赢得合作和尊重，就要先给人尊重与合作。如果你想成功，那就先帮助他人成功吧。倘若你想得到更多快乐，那就得先让自己更快乐些。我们在传播自己的正能量时，会创造越来越多的快乐。

敞开胸怀付出，才能得到应有的回报。

当你看到这里时，也许会想“说点有新意的吧，这些我都知道”。

借用我一位老师的话：“我们都知道该做什么，而成功的人则能做到他们所知。”（完）