〔标题新闻〕希腊2月失业率创下21.7%的纪录新高,因债务危机和节支措施拖累劳动力市场

香港新债：政府发售第三批10年期10亿美元伊斯兰债券，收益率3.132%

路透香港2月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，香港特区政府今天成功发售第三批10年期伊斯兰债券，发行金额为10亿美元，收益率为3.132%。这是政府继2014年及2015年后，第三批推出的美元伊斯兰债券。