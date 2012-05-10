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债券 | 2012年 5月 10日 星期四 17:46 BJT

〔伦敦美债〕公债标售令长债价格承压,但欧洲忧虑料提供支撑

路透伦敦5月10日电---美国长期公债价格周四在新一波公债供应来临前表现欠佳,但对欧洲的忧虑可能将保持收益率(殖利率)在低位.

美国财政部日内稍晚将标售160亿美元的30年期公债,以完成财政部季度再融资计划中本周720亿美元公债标售的任务.

交易商称,供应令市场略微承压.30年期美国公债收益率US30YT=TWEB上涨1个基点,报3.04%,10年期公债收益率US10YT=TWEB亦走升,报1.86%.

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