〔伦敦美债〕公债标售令长债价格承压,但欧洲忧虑料提供支撑

中国证券：新三板酝酿再分层，创新层之上推精选层并引入竞价交易--报载
路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。
路透伦敦5月10日电---美国长期公债价格周四在新一波公债供应来临前表现欠佳,但对欧洲的忧虑可能将保持收益率(殖利率)在低位.
美国财政部日内稍晚将标售160亿美元的30年期公债,以完成财政部季度再融资计划中本周720亿美元公债标售的任务.
交易商称,供应令市场略微承压.30年期美国公债收益率US30YT=TWEB上涨1个基点,报3.04%,10年期公债收益率US10YT=TWEB亦走升,报1.86%.
路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。
路透拉各斯2月21日 - 尼日利亚(奈及利亚)财长Kemi Adeosun周二表示，该国希望向世界银行借款至少10亿美元，同时在数月内签下向中国贷款13亿美元的协议，以为铁路项目提供资金。
路透伦敦2月21日 - 英国央行日前改变对英国经济的一项基本假设，使其有理由维持利率于纪录低位，央行总裁卡尼周二面临国会议员对此一做法的质疑。