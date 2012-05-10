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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 18:26 BJT

伦敦奥运圣火周四在希腊成功点燃

(本文由路透中文网编译提供)

路透希腊古奥林匹亚5月10日电---伦敦2012年奥运会圣火周四在古奥林匹克采集，奥运火炬接力活动拉开序幕，火炬将在7月27日伦敦奥运会开幕式上，抵达伦敦奥运主会场。

周四当天，古奥林匹克遗址阳光灿烂，一名扮演女祭司的演员利用抛面镜成功点燃火炬。伦敦曾在1948年举办过奥运会，成为目前唯一两次燃起奥林匹克圣火的城市。（完）

--编译：黎黎 发稿：王燕焜

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